Reworld Media / CA T1: 129,2 M€, +0,5% / Opinion: Achat / Objectif: 8,17€ / Potentiel: +170,5%

Actualité : CA T1

Après avoir amorcé le rythme des publications trimestrielles avec celle du CA T3 en novembre dernier, Reworld dévoile pour la 1ère fois son CA T1. Il ressort à 129,2 M€ en légère croissance de 0,5% avec un pôle B2C qui recule de -8,5% et un pôle B2B qui progresse de 8,5%.

En détails par activité :

Pour le B2C (42% du CA) : le trimestre est pénalisé par un effet calendaire défavorable avec pour les ventes de magazines (-9,5%) un rythme de publication différent entre le T1 2023 et le T1 2024 et pour certains titres hebdomadaires une parution de moins en 2024 vs 2023 qui joue à plein effet sur ce trimestre.

Ces impacts sont ponctuels et le T2 retrouvera une base de comparaison plus similaire. Retraité, le recul du CA sur le trimestre est, d'après nos calculs, plus proche de celui affiché au S2 2023 (-4,2%).

De plus, en ligne avec la stratégie affichée ces derniers mois, le groupe a poursuivi de manière raisonnée sa politique d'augmentation tarifaire (environ +3%) afin de compenser une partie de la baisse des volumes sans pour autant venir diminuer ses parts de marché. Par ailleurs, dans un contexte où la demande est toujours sous pression, il continue sa politique d'innovation avec le lancement de nouveaux magazines, un masculin, ICON France, réalisé en synergie avec les équipes italiennes, et un de New Romance en partenariat avec une maison d'édition.