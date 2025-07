Reworld Media: accepte maintenant les paiements en crypto information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce être le premier groupe média en France à proposer à ses clients une option de paiement en cryptomonnaie sur ses plateformes digitales. Grâce à la solution technologique Lyzi, les consommateurs pourront prochainement régler l'achat de contenus et services médias avec des actifs numériques tels que le bitcoin ou l'Ethereum.



Cette initiative s'inscrit dans l'essor des cryptomonnaies, qui concernent déjà 13 % des Français selon la Banque de France, et dans la montée des usages liés au Web3. Reworld Media entend ainsi répondre aux attentes d'un marché en forte croissance et enrichir l'expérience de paiement de ses 36 millions de consommateurs mensuels, soit deux Français sur trois.



Par ce projet, Reworld Media réaffirme son positionnement innovant et fait du Web3 un levier stratégique de croissance et de fidélisation.





