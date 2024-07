Reworld Media : 1er semestre clos le 30 juin 2024 - Stabilité du chiffre d’affaires consolidé (-0,9%) / Le pôle BtoB atteint un CA record de 149,9 M€, en croissance de +4,3%

Le Groupe Reworld Media (ALREW), 1er éditeur de médias thématiques en France et leader de l’adtech en Europe, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2024. Ce chiffre d’affaires s’établit à 264,1 M€, proche de celui du 1er semestre 2023 (-0,9%). La part du chiffre d’affaires réalisée hors de France atteint 33%.

Le pôle BtoB, avec un chiffre d’affaires record de 149,9 M€, affiche une croissance de +4,3% sur le semestre grâce à la dynamique des activités digitales. Le pôle BtoC enregistre un recul de 6,9%, tout en renouant avec des tendances historiques au 2e trimestre, après un 1er trimestre impacté par un effet de base négatif lié au calendrier de parutions des magazines.



Au cours du semestre, le Groupe enregistre une légère diminution de son chiffre d’affaires consolidé au 2e trimestre (-2,2%, -3,0 M€), conséquence d’un recul de -5,5% des activités BtoC et d’une croissance de +0,6% des activités BtoB. Après deux années de surperformance, les offres d’affiliation se stabilisent tandis que les nouveaux leviers à la performance continuent de progresser. Les offres de branding montrent sur le trimestre une croissance modérée, tirée par les réseaux sociaux, dans un contexte exceptionnel de fortes actualités politique et sportive en France, moins favorable aux investissements dans les médias thématiques.