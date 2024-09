Reworld Media : 1er semestre clos le 30 juin 2024 - Croissance de la rentabilité opérationnelle, EBITDA : 22,8 M€, soit 8,6% de marge

Reworld Media (ALREW) annonce ses résultats semestriels clos au 30 juin 2024. Le Groupe enregistre une progression de son EBITDA de +0,3 M€, atteignant 22,8 M€, soit une marge de 8,6% (+0,2 point). Cette évolution résulte de la réduction des coûts industriels du pôle BtoC et de la poursuite des investissements stratégiques du pôle BtoB, ciblant les leviers à fort potentiel de croissance, tant en France qu’à l’international. L’EBIT (résultat d’exploitation) s’établit à 19,0 M€, en hausse de +3,6% (0,7 M€) par rapport au 1er semestre 2023. Le Groupe présente un résultat net ajusté , apportant un éclairage complémentaire sur la rentabilité croissante de ses activités.

Leader sur les marchés de l’adtech en Europe et des médias thématiques en France, Reworld Media continue d’innover pour accompagner la digitalisation et la croissance de ses secteurs. Le groupe adapte en permanence ses offres éditoriales, technologiques et commerciales afin de capter les dépenses culturelles des ménages et les investissements marketing des annonceurs.