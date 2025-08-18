IBM parie sur l'IA pour couvrir le tournoi de tennis de l'US Open

(AOF) - IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association (USTA). 'Match Chat' est un outil d'assistance interactif. Les fans de tennis pourront l'utiliser en tapant leur propre question et obtenir des réponses à l'occasion des 254 matchs de simple : statistiques joueurs, historiques de confrontations entre deux joueurs, analyses en temps réel, prononciation du nom des joueurs...

En outre, l'outil 'AI Commentary' proposera de revivre les meilleurs moments des matchs de simples masculins et féminins via des audios et des sous-titres en anglais générés par l'IA.

L'outil 'Key Points', développé avec watsonx, propose des résumés de matchs en trois points, d'articles, de données du tournoi et d'analyses de matchs sur l'application et le site web de l'US Open. En cliquant simplement sur un bouton en haut de la page de l'article, les fans recevront un résumé de toute l'action qu'ils souhaitent suivre.

