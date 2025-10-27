Revvity revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices en raison de la reprise de la demande dans son unité de diagnostic

Traduction automatisée par Reuters

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires et d'informations sur l'entreprise) par Siddhi Mahatole

Le fabricant de matériel médical Revvity RVTY.N a relevé lundi sa prévision de bénéfice annuel et a dépassé les estimations pour le troisième trimestre grâce à l'amélioration de la demande américaine pour ses kits de test dans l'unité de diagnostic.

Cependant, les ventes de ses produits de diagnostic sur le marché clé qu'est la Chine ont baissé de près de 6% au cours du trimestre. La société tire plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel des marchés extérieurs aux États-Unis.

Ses actions étaient en baisse d'environ 3,4 % dans les premiers échanges.

Revvity a rejoint des pairs tels que Thermo Fisher

TMO.N en signalant un regain de la demande américaine pour les services de recherche contractuelle et de diagnostic, alors que les sociétés pharmaceutiques accélèrent le développement de médicaments dans le pays au milieu de l'évolution des politiques commerciales sous le président Donald Trump.

Le chiffre d'affaires de l'unité de diagnostic a augmenté de 3% à 356,1 millions de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 350,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous commençons à voir des signes d'activité croissante avec les clients, en particulier en septembre et en octobre, et nous nous attendons à ce que cela commence à se traduire par une demande réelle à partir de 2026", a déclaré le directeur général Prahlad Singh.

Plus tôt cette année, Revvity a mis en garde contre un coup de 135 millions de dollars dû aux tarifs douaniers de Trump sur la Chine et a annoncé des plans pour ajuster son empreinte manufacturière.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 4,90 et 5 dollars par action, contre une prévision précédente de 4,85 à 4,95 dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté de 1,18 $ par action a dépassé les attentes de 1,14 $.

Toutefois, le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 699 millions de dollars, soit un peu moins que les estimations de 700,5 millions de dollars.