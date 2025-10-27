Revvity revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la reprise de la demande dans son unité de diagnostic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Revvity RVTY.N a relevé lundi sa prévision de bénéfice annuel et a dépassé les estimations pour le troisième trimestre grâce à l'amélioration de la demande pour ses kits de test dans l'unité de diagnostic.

Cependant, les actions de la société ont chuté de 2,7 % dans les échanges volatils de pré-marché après que les revenus du troisième trimestre ont manqué les estimations.

Les revenus trimestriels de son unité de diagnostic, qui fournit des outils de test, ont augmenté de 3 % pour atteindre 356,1 millions de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 350,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Revvity a rejoint des pairs tels que Thermo Fisher

TMO.N en signalant une reprise de la demande de services de recherche contractuelle et de diagnostic, alors que les sociétés pharmaceutiques accélèrent le développement de médicaments aux États-Unis dans le contexte de l'évolution des politiques commerciales sous le président Donald Trump.

Plus tôt cette année, Revvity a mis en garde contre un impact de 135 millions de dollars des tarifs douaniers de Trump sur la Chine et a annoncé des plans pour ajuster son empreinte manufacturière.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 de l'ordre de 4,90 à 5 dollars par action, contre une prévision précédente de 4,85 à 4,95 dollars.

Le chiffre d'affaires de 699 millions de dollars réalisé au troisième trimestre a été inférieur aux estimations de 700,5 millions de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 1,18 dollar par action a dépassé les attentes de 1,14 dollar.