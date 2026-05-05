Revvity revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et de chiffre d'affaires, hors division chinoise d'immunodiagnostic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la société aux points 2, 3 et 9, du commentaire de l'analyste au point 4, et des informations sur les actions au point 9) par Siddhi Mahatole

Revvity RVTY.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, le fabricant d'équipements médicaux excluant de ses prévisions son activité d'immunodiagnostic en Chine, qu'il prévoit de céder.

Voici les résultats:

* La société a déclaré avoir décidé de vendre son activité d'immunodiagnostic en Chine, qui représentait environ 6 % de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2025.

* “Le marché des soins de santé en Chine, en particulier celui du diagnostic, a été confronté à des vents contraires persistants induits par les politiques, qui ont eu un impact considérable tant sur la demande des clients que sur la dynamique des prix,” a déclaré le directeur général Prahlad Singh.

* “Malheureusement, nous pensons que ces difficultés vont perdurer à moyen terme.”

* Revvity a signé une lettre d'intention avec un acheteur potentiel et prévoit de conclure un accord définitif au deuxième trimestre 2026, la transaction devant être finalisée en 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, a indiqué la société.

* “Nous considérons la cession de la division IMDx en Chine comme la bonne décision sur le plan stratégique et cela devrait soutenir la croissance organique d’environ 100 points de base,” a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.

* Revvity a revu à la baisse ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 5,20 et 5,30 dollars par action, contre une fourchette précédente de 5,35 à 5,45 dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice annuel de 5,39 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,81 et 2,84 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2,96à 2 ,99 milliards de dollars.

* Les entreprises spécialisées dans les outils et services pour les sciences de la vie ont dû faire face à un financement post-pandémique prudent pour les petites biotechnologies et à un financement faible de la recherche universitaire.

* Aux États-Unis, la société a enregistré une croissance positive auprès de ses clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2023, a déclaré Prahlad Singh.

* L'action de la société a progressé de 4 %en pré-ouverture après avoir enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,06 dollar par action, dépassant les estimations de 1,02 dollar.