Revvity prévoit pour 2026 un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations après un quatrième trimestre exceptionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements médicaux Revvity RVTY.N a largement dépassé les estimations pour le quatrième trimestre et prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street lundi, misant sur la poursuite de la vigueur de son activité de diagnostic même si la faiblesse du financement de la recherche universitaire persiste.

Les entreprises des sciences de la vie surfent sur une vague d'amélioration des conditions du marché pharmaceutique et d'atténuation de l'incertitude politique, amortissant l'impact de la faiblesse des dépenses des universités et des instituts de recherche.

Revvity prévoit maintenant un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 5,35 à 5,45 dollars, par rapport aux estimations des analystes de 5,32 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,96 et 2,99 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,93 milliards de dollars.

"Nous avons terminé l'année 2025 sur une note forte en délivrant des résultats qui ont largement dépassé nos attentes", a déclaré le directeur général Prahlad Singh.

La semaine dernière, Danaher DHR.N et Thermo Fisher Scientific TMO.N , deux entreprises comparables, ont également publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre.

L'unité de diagnostic de Revvity, qui fournit des outils de test pour des processus tels que le dépistage génétique, s'est distinguée au cours du trimestre clos le 28 décembre, avec une croissance organique de 7 % et un chiffre d'affaires de 390,1 millions de dollars, bien supérieur aux 377,7 millions de dollars prévus par les analystes.

L'unité des sciences de la vie, qui vend des réactifs et des instruments utilisés dans la découverte de médicaments, a enregistré un chiffre d'affaires de 382 millions de dollars au cours du trimestre, contre des estimations de 385,6 millions de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 1,70 $ par action, dépassant les estimations de 1,55 $ par action.

Les ventes trimestrielles se sont élevées à 772,1 millions de dollars, dépassant les estimations de 761,3 millions de dollars.