Revvity dans le rouge après ses résultats annuels et ses perspectives
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:07

Revvity (-5,51%, à 102,85 dollars) recule nettement à New York après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre et annuels.

Sur la période d'octobre à décembre, le spécialiste des appareils de mesure et d'instruments analytiques pour les secteur de la santé, de l'environnement, des recherches scientifiques... a pourtant affiché un bénéfice par action supérieur aux attentes. Il a atteint 1,70 dollar en ajusté, contre 1,42 un an plus tôt, et des prévisions autour de 1,55 dollar.

Parallèlement, les revenus trimestriels se sont élevés à 772,056 millions de dollars, là où les analystes tablaient sur 758 millions de dollars.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, les ventes ont progressé de 3,67%, à 2,856 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté a connu une augmentation de 3,27%, à 5,06 dollar.

Pour l'exercice en cours, Revvity table sur un chiffre d'affaires total compris entre 2,96 et 2,99 milliards de dollars, faisant ressortir une croissance organique de 2 à 3%. Le bénéfice par action ajusté devrait quant à lui se situer entre 5,35 et 5,45 dollars.

