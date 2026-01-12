Revvity annonce qu'elle dépassera la fourchette des prévisions de bénéfices pour 2025

Revvity RVTY.N a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice ajusté par action pour 2025 dépasse sa prévision de 4,90 à 5 dollars, le fabricant d'équipements médicaux bénéficiant d'une reprise de la demande pour les services de recherche et de diagnostic sous contrat.

Les actions de la société ont augmenté de près de 6 % dans leséchanges prolongés.

Les sociétés pharmaceutiques ont accéléré le développement de médicaments aux États-Unis dans le contexte de l'évolution des politiques commerciales sous la présidence de Donald Trump.

Revvity a déclaré qu'elle s'attendait à déclarer un chiffre d'affaires d'environ 772 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street de 760,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend également à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 4 % pour atteindre 2,86 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,84 milliards de dollars.

La société présentera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025 le 2 février.