 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Revvity annonce qu'elle dépassera la fourchette des prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Revvity RVTY.N a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice ajusté par action pour 2025 dépasse sa prévision de 4,90 à 5 dollars, le fabricant d'équipements médicaux bénéficiant d'une reprise de la demande pour les services de recherche et de diagnostic sous contrat.

Les actions de la société ont augmenté de près de 6 % dans leséchanges prolongés.

Les sociétés pharmaceutiques ont accéléré le développement de médicaments aux États-Unis dans le contexte de l'évolution des politiques commerciales sous la présidence de Donald Trump.

Revvity a déclaré qu'elle s'attendait à déclarer un chiffre d'affaires d'environ 772 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street de 760,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend également à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 4 % pour atteindre 2,86 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,84 milliards de dollars.

La société présentera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025 le 2 février.

Valeurs associées

REVVITY
103,935 USD NYSE -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank