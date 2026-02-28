 Aller au contenu principal
L'important déploiement militaire américain au Moyen-Orient
information fournie par AFP 28/02/2026 à 11:13

Cette photo fournie par l'US Navy montre un chasseur Super Hornet F/A-18F atterrisant sur le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln en mer d'Oman, le 30 janvier 2026 ( US NAVY / Hannah Tross )

L'importante concentration de moyens militaires américains au Moyen-Orient, dont des navires de guerre, des avions de combat et des systèmes de ravitaillement, offre aux Etats-Unis la possibilité d'une opération prolongée contre l'Iran, qu'ils ont commencé à frapper samedi.

Voici les principaux moyens militaires américains déployés dans la région, après l’annonce de frappes américaines visant selon le président Donald Trump les forces navales et les capacités de missiles de Téhéran.

Le président américain a annoncé que les Etats-Unis avaient lancé des "opérations de combat majeures" contre l'Iran et appelé le peuple iranien à "s'emparer" du pouvoir. Il avait menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissaient pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.

La présence d'une "telle puissance de feu (...) dans la région crée une dynamique en soi. C'est parfois un peu difficile de la freiner et de dire: +C'est tout, on ne fait rien+", explique Susan Ziadeh, une analyste au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

Washington a déployé actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines. Et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases militaires à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

- Forces navales -

L'armée américaine compte actuellement une douzaine de navires de guerre au Moyen-Orient: un porte-avions, le Abraham Lincoln, arrivé fin janvier, neuf destroyers et trois frégates légères, selon un responsable américain.

Le plus grand porte-avions au monde, le Gerald Ford, croise en Méditerranée, après que Donald Trump a ordonné son déploiement dans la région mi-février. Il est accompagné par trois destroyers.

Le porte-avions a embarqué des vivres, du carburant et des munitions dans la baie de Souda, sur l’île grecque de Crète, au début de la semaine, puis a quitté le port jeudi. Des images satellitaires l’ont montré le lendemain à plusieurs centaines de milles à l’ouest du port israélien de Haïfa.

Il est rare que deux porte-avions américains - qui transportent des dizaines d'avions de combat et opèrent avec des milliers de marins à bord - soient dépêchés en même temps au Moyen-Orient. Mais cela avait déjà été le cas en juin dernier, quand Donald Trump avait décidé de frappes aériennes contre trois sites nucléaires iraniens pendant la guerre de 12 jours déclenchée par Israël.

- Forces aériennes -

Les Etats-Unis ont également mobilisé une flotte aérienne d'envergure au Moyen-Orient, selon des comptes X spécialisés et le site de suivi de vol Flightradar24.

Elle comprend des avions de combat furtifs F-22 Raptor, des avions furtifs F-35 Lightning, des avions de combat F-15 et F-16, et des avions ravitailleurs KC-135 pour assister leurs opérations.

- Défense aérienne -

Les États-Unis auraient également renforcé leurs systèmes de défense aérienne terrestres au Moyen-Orient, tandis que les nombreux destroyers lance-missiles présents dans la région assurent des capacités de défense aérienne en mer.

- Forces américaines sur des bases -

Bien que les forces terrestres ne devraient pas prendre part à des actions offensives contre l'Iran, les États-Unis disposent de plusieurs dizaines de milliers de militaires stationnés sur des bases au Moyen-Orient, potentiellement vulnérables à une contre-attaque.

Ainsi, un centre du quartier général de la cinquième flotte américaine à Bahreïn a été touché samedi par une "attaque de missile", ont annoncé les autorités du pays.

Téhéran avait lancé des missiles contre une base américaine au Qatar après que Washington avait frappé trois sites nucléaires iraniens en juin 2025, mais ils ont été abattus par les défenses aériennes.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

