L'Afghanistan affirme avoir capturé un pilote de l'armée pakistanaise, Islamabad dément

Un membre des forces de sécurité talibanes est assis au sommet d’un Humvee blindé tout en montant la garde près du poste-frontière de Torkham entre l’Afghanistan et le Pakistan, dans la province de Nangarhar, le 28 février 2026. ( AFP / - )

Les autorités afghanes ont affirmé samedi avoir capturé le pilote d'un avion militaire pakistanais abattu près de Jalalabad (est), ce qu'a démenti le Pakistan, en plein conflit entre les deux pays.

Les Etats-Unis ont exprimé leur soutien à Islamabad, qui a déclaré vendredi une "guerre ouverte" aux autorités talibanes. Le Pakistan accuse les autorités afghanes d'abriter des militants armés qui lancent des attaques sur son territoire, ce que Kaboul dément.

"Un avion de chasse pakistanais a été abattu dans le sixième district de Jalalabad (dans l'est de la ville, ndlr) et son pilote a été capturé", a annoncé un porte-parole de la police afghane, Tayeb Hammad.

Wahidullah Mohammadi, porte-parole de l'armée dans l'Est, a confirmé qu'un appareil pakistanais avait été neutralisé par les forces afghanes et que "le pilote (avait) été capturé". Des habitants ont dit à l'AFP avoir vu l'aviateur en parachute avant d'être appréhendé.

Un peu plus tôt, un journaliste de l'AFP a entendu le survol d'un avion à réaction, puis deux puissantes explosions provenant de la zone de l'aéroport de Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar située sur la route entre Kaboul et la frontière pakistanaise.

Mais Islamabad a nié la chute de l'appareil et la capture du pilote. "C'est une fausse affirmation. Totalement fausse", a réagi le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Hussain Andrabi, auprès de l'AFP.

Vendredi, le Pakistan a bombardé la capitale afghane, Kaboul, mais aussi la ville de Kandahar (sud), où réside le chef suprême des talibans afghans Hibatullah Akhundzada.

- Soutien américain au Pakistan -

La veille, une offensive afghane avait été lancée au niveau de leur frontière commune, en réponse, selon les autorités talibanes, à des frappes pakistanaises antérieures.

L’Union européenne a appelé samedi à une "désescalade immédiate" entre les deux voisins.

"Nous appelons tous les acteurs à une désescalade immédiate et à la cessation des hostilités (...) y compris les attaques transfrontalières et les frappes signalées au cours des dernières 24 heures, qui pourraient avoir de graves conséquences pour la région", a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, dans un communiqué.

"L’UE réitère que le territoire afghan ne doit pas être utilisé pour menacer ou attaquer d’autres pays et appelle les autorités de facto afghanes à prendre des mesures efficaces contre tous les groupes terroristes opérant en Afghanistan ou à partir de l’Afghanistan".

Les Etats-Unis ont eux aussi "exprimé (leur) soutien au droit du Pakistan à se défendre contre les attaques des talibans", dans une publication sur X de la numéro trois du département d'Etat, Allison Hooker.

Les hostilités ont suscité les préoccupations de la Chine, du Royaume-Uni, de l'ONU mais aussi du Comité international de la Croix-Rouge.

Islamabad se défendra "en toutes circonstances", a réaffirmé samedi matin le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, sur X. Selon lui, 37 sites au total ont été la cible d'attaques aériennes en Afghanistan depuis le début des opérations militaires pakistanaises.

"La réponse immédiate et efficace du Pakistan à l'agression se poursuit", a dit vendredi soir sur X Mosharraf Zaidi, porte-parole du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

D'après le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, les forces afghanes ont tué 55 soldats pakistanais et en ont capturé plusieurs autres. Et 13 membres des forces afghanes ont été tués, de même source.

Côté pakistanais, Mosharraf Zaidi a indiqué que 297 Afghans avaient été tués. Et 12 soldats pakistanais ont perdu la vie, selon Islamabad.

Kaboul a dit vendredi vouloir "le dialogue" pour résoudre le conflit.

Longtemps proches, les deux pays s'affrontent sporadiquement depuis que les dirigeants talibans ont repris le contrôle de Kaboul en août 2021.