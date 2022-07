Revue Semestrielle Small Cap

EDITO : L'inflation nous amène-t-elle à la récession ?

Il y a encore moins d'un an, les grands argentiers ne parlaient que d'une inflation « passagère ». Le ton a radicalement changé et les grands moyens sont en passe d'être utilisés, à savoir une politique de hausse des taux franche et massive pour calmer cet emballement. Forcément les marchés n'aiment pas car, d'un on leur retire leur drogue qu'était l'argent gratuit et de deux ont leur parle d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et encore pourrait-on aller jusqu'aux moins de 40 ans… Aussi comment agir dans un environnement que bon nombre n'ont vu que dans les livres d'histoire ? Comment en est-on arrivé là avec l'un des pires 1er semestre boursier de l'histoire moderne et peut-être le pire pour les small caps avec une baisse de plus de 20% pour ces dernières ?