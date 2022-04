Revue Mensuelle Small Cap mars 2022

EDITO : L'inflation revient sur le devant de la scène

La chute brutale des indices à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine a été effacée en a peine deux semaines, chaque élément allant dans le sens d'une désescalade ayant logiquement redonné du baume au cœur. Après il faut raison garder et ne pas mettre la charrue avant les bœufs car s'il y a bien un domaine sur lequel nous n'avons aucune visibilité c'est bien cela. Malgré tout, les opérateurs semblent avoir pris le parti que le gros était joué. C'est aller certainement un peu vite en besogne et la prudence doit rester de mise. Aussi, on constate que le sujet n°1 redevient celui de l'inflation avec désormais comme discours le fait qu'on ne parle plus d'inflation « ponctuelle » mais d'une inflation plus persistante. Ce nouvel élément d'incertitude sera, avec le conflit ukrainien, au cœur des préoccupations du marché et semble même prendre l'ascendant. Au-delà de ces considérations, les small ont été enfin les plus recherchées en ce mois de mars et notamment celles sur Euronext Growth, indice qui avait reculé de 11,8% en janvier, de 5,8% en février et qui en 2021 était resté étale alors que les autres indices affichaient des croissances à deux chiffres. Assiste-t-on a à l'amorce d'un rattrapage ou ce n'est qu'un feu de paille ? Même si à coups sûr il y a des opportunités au regard des baisses observées, les small caps semblent plus exposées au risque d'inflation et aux conséquences induites (pression de la part des grands comptes, prix matière, impact sur la consommation…).