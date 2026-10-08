Revolution Medicines recule en raison des inquiétudes suscitées par les données relatives à un médicament contre le cancer du pancréas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action Revolution Medicines RVMD.O a reculé de 8,1% à 185,91 dollars lors des échanges de l'après-midi

** RBC Capital Markets estime que cette baisse s'explique par la publication récente par la FDA américaine de documents d'évaluation concernant le médicament de la société contre le cancer du pancréas , Rasonque, et plus particulièrement par les données relatives au taux de réponse objective divulguées pour les sous-populations présentant des mutations du gène RAS

** RBC estime que la survie globale, et non les taux de réponse, constitue l’indicateur le plus pertinent pour évaluer les bénéfices du traitement, et que cette vague de ventes néglige la large activité de Rasonque sur l’ensemble des mutations du gène RAS

** RBC précise: "Bien que nous reconnaissions que la baisse d’aujourd’hui s’inscrit dans le contexte d’un marché biotechnologique en perte de vitesse, nous continuons de penser que la réaction aux documents d’évaluation de la FDA est excessive, étant donné qu’il s’agit d’un médicament approuvé pour un bénéfice cliniquement très significatif et bénéficiant d’excellents retours de la part des médecins"

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année