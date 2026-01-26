Revolution Medicines plonge après l'annonce que Merck n'est plus en pourparlers de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de Revolution Medicines RVMD.O , développeur de médicaments contre le cancer, chutent de 22,8 % à 90,76 $ avant la mise sur le marché ** Le Wall Street Journal rapporte que Merck MRK.N n'est plus en discussions pour acheter RVMD

** Les discussions se sont refroidies après que les deux parties n'aient pas pu se mettre d'accord sur le prix - WSJ

** Les actions de RVMD ont bondi de 10 % après que les pourparlers pour un rachat de 28 à 32 milliards de dollars ont été rapportés pour la première fois

** L'action RVMD a gagné 82 % l'année dernière