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Revolution Medicines obtient l'autorisation de la FDA pour un médicament ciblé contre le cancer du pancréas
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 16:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte, modification du titre)

Mercredi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament ciblé de Revolution Medicines RVMD.O , destiné aux adultes atteints d'un cancer du pancréas métastatique ayant déjà reçu un traitement ou ne pouvant pas bénéficier d'une chimiothérapie combinée.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Rasonque et également connu sous le nom de daraxonrasib, se présente sous la forme d’un comprimé à prendre une fois par jour, conçu pour bloquer plusieurs formes de la protéine RAS, qui contribue à la croissance tumorale dans de nombreux cancers du pancréas.

Cette autorisation s’appuie sur une étude menée auprès de 500 adultes atteints d’un adénocarcinome pancréatique métastatique déjà traité, le type de cancer du pancréas le plus courant. Le médicament a permis d’améliorer le taux de survie globale à 13,2 mois, contre 6,7 mois sous chimiothérapie standard.

Revolution Medicines n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le prix et la disponibilité du médicament.

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