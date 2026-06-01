Revolution Medicines en hausse après qu'un médicament contre le cancer du pancréas a doublé la durée de survie lors d'une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Revolution Medicines RVMD.O ont progressé de 8,7% pour atteindre 171,22 dollars avant l'ouverture du marché ** Lors d'un essai clinique de phase avancée mené auprès de 500 patients, le médicament expérimental contre le cancer du pancréas, le daraxonrasib, a doublé la durée de survie par rapport à la chimiothérapie et a suffisamment atténué les symptômes pour permettre à certains patients de reprendre des activités qu'ils avaient auparavant abandonnées

** Chez les patients atteints d'un cancer du pancréas avancé ayant échoué à un cycle de chimiothérapie, le daraxonrasib, pris une fois par jour sous forme de comprimé, a réduit le risque de décès de 60% par rapport à la chimiothérapie standard

** À la clôture d'hier, l'action RVMD avait progressé de plus de 97% depuis le début de l'année