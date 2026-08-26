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Revolution Medicines en hausse après l'autorisation par la FDA d'un médicament contre le cancer du pancréas
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 17:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action de la société de biotechnologie Revolution Medicines RVMD.O progresse de 1% à 213,37 dollars

** La société indique que la FDA américaine a approuvé Rasonque pour le traitement des adultes atteints d’adénocarcinome pancréatique métastatique, la forme la plus courante de cancer du pancréas

** Elle précise que ce comprimé à prise unique quotidienne est le premier traitement de sa classe à avoir été approuvé pour cette maladie

** La FDA indique que, dans une étude portant sur 500 patients, les patients traités par Rasonque ont survécu en moyenne 13,2 mois, contre 6,7 mois avec une chimiothérapie standard

** L'autorisation a été accordée environ 6,5 mois avant la date limite fixée par la FDA pour l'examen du dossier

** Le médicament avait obtenu, avant son autorisation, les désignations de “thérapie innovante”, de “médicament orphelin” et d’“examen prioritaire”

** Compte tenu de la hausse enregistrée en séance, le titre affiche une progression d’environ 165% depuis le début de l’année

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REVOLUTION MEDIC
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