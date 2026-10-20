Révision des objectifs et 20 milliards de rachats d'actions pour GM

General Motors a publié des résultats financiers en nette hausse pour le troisième trimestre 2026, soutenus par la performance de ses activités principales et la maîtrise de sa structure de coûts.

Sur la période, le constructeur automobile américain a généré 50 milliards de dollars de revenus, pour un volume de ventes de gros de 1,028 million d'unités. L'Ebit ajusté s'est installé à 4,1 milliards de dollars, porté par la performance de la division Amérique du Nord dont la marge d'Ebit ajustée a grimpé à 8,7%, en hausse de 2,5 points sur un an.

En parallèle, le bénéfice par action dilué et ajusté a atteint 3,70 dollars, en hausse de 32% sur un an, tiré par la progression de l'Ebit et la réduction du nombre d'actions en circulation.

Bien que les livraisons globales reculent de 11% sur un an à 1,4 million d'unités (notamment en raison de la baisse des ventes de véhicules électriques et de modèles abandonnés), GM conserve sa position de leader sur les segments des pick-ups et SUV grand format aux États-Unis. En Chine, la coentreprise du groupe signe un huitième trimestre consécutif de rentabilité grâce aux ventes de véhicules à énergies nouvelles (NEV).

Rachats d'actions et objectifs révisés

Le groupe termine le trimestre avec une trésorerie automobile de 23,1 milliards de dollars, nettement supérieure à son objectif moyen de 18 milliards de dollars. Fort de ce bilan, GM renforce le retour de valeur à ses actionnaires : 3,5 milliards de dollars de titres rachetés récemment (2,5 milliards au troisième trimestre permettant l'annulation de 29 millions d'actions, complétés par 1 milliard en octobre pour clore l'autorisation précédente) et un nouveau programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

Soutenu par la résilience de son modèle, le groupe a révisé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026 et table sur un Ebit ajusté entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, contre de 14 à 16 milliards de dollars précédemment. Le free cash flow auto ajusté devrait se situer en 11,5 et 12,5 milliards de dollars, soit plus que la fourchette de 9,5 à 11,5 milliards de dollars initialement prévue. Enfin, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait être entre 12,75 et 13,75 dollars, contre de 12 à 14 dollars lors d'une précédente annonce.

Malgré les pressions sur les coûts de transport, de matières premières et d'inflation, la direction anticipe un exercice 2027 supérieur à 2026, appuyé sur le lancement de ses nouveaux modèles et la montée en puissance de ses activités annexes.