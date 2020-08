Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Revers judiciaire pour EssilorLuxottica face à GrandVision Reuters • 24/08/2020 à 19:21









(Actualisé avec précisions, réaction de GrandVision) AMSTERDAM, 24 août (Reuters) - La justice néerlandaise a refusé lundi à EssilorLuxottica ESLX.PA le droit d'obtenir de GrandVision GVNV.AS , qu'il prévoit de racheter, des informations supplémentaires sur sa gestion de la crise du coronavirus. Lors d'une audience il y a quelques jours, le géant franco-italien des lunettes et des verres optiques avait argué du fait que la décision de GrandVision de suspendre ses paiements à des propriétaires de magasins d'optique et à des fournisseurs ainsi que sa demande d'aide publique pourraient justifier l'abandon du projet de rachat, d'un montant de 7,2 milliards d'euros. Un tribunal de Rotterdam a cependant jugé qu'EssilorLuxottica n'était pas parvenu à prouver que sa cible néerlandaise avait violé les termes de l'accord de rachat en ne sollicitant pas d'autorisation pour les actions entreprises face à la crise du coronavirus. "La publication de volumes importants d'informations réglementées qu'EssilorLuxottica réclame sans fondements spécifiques peut être comparée à de la pêche au filet dérivant", a dit le tribunal. GrandVision, qui exploite plus de 7.000 boutiques à travers le monde, a dit avoir toujours informé EssilorLuxottica de ses initiatives. "GrandVision continue de soutenir EssilorLuxottica avec l'objectif partagé d'obtenir les autorisations réglementaires pour la finalisation de la transaction dans les 12 à 24 mois suivant l'annonce (du rachat)", a dit le groupe néerlandais après le jugement rendu lundi. EssilorLuxottica n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. (Bart Meijer, version française Marc Angrand et Bertrand Boucey)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam +0.22% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.61%