Revers judiciaire pour EssilorLuxottica face à GrandVision

AMSTERDAM, 24 août (Reuters) - La justice néerlandaise a refusé lundi à EssilorLuxottica ESLX.PA le droit d'obtenir de GrandVision GVNV.AS , qu'il prévoit de racheter, des informations supplémentaires sur la gestion de la crise du coronavirus. Lors d'une audience il y a quelques jours, le groupe franco-italien de lunetterie avait argué du fait que la décision de GrandVision de suspendre ses paiements à des propriétaires de magasins d'optique et à des fournisseurs ainsi que sa demande d'aide publique pourraient justifier l'abandon du projet de rachat, d'un montant de 7,2 milliards d'euros. (Bart Meijer, version française Marc Angrand)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam +0.22% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +2.61%