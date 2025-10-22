Revenus locatifs en hausse, Klépierre relève sa guidance annuelle
Cette performance est soutenue par une hausse de la fréquentation des centres commerciaux de 2,3%, une augmentation des ventes des commerçants de 3,3%, ainsi qu'un taux d'occupation financière élevé de 97,0%. La réversion locative atteint +4,6% sur les neuf premiers mois, traduisant la vigueur de la demande. Par ailleurs, les revenus issus des activités annexes ('mall income') - retail media, évènementiel, locations temporaires - grimpent de 10%, illustrant leur rôle croissant dans la création de valeur.
Forte de cette dynamique, Klépierre revoit à la hausse sa guidance 2025 : l'EBE est désormais attendu en progression de 5,5%, tandis que le cash-flow net courant par action devrait atteindre 2,70 EUR, en hausse de 4% sur un an. À fin 2025, ces deux indicateurs auront progressé de 23% et 21%, respectivement, sur trois ans.
La structure financière reste solide, avec un ratio dette nette / EBE de 6,9x, un coût moyen de la dette de 1,9%, et une maturité moyenne de 6 ans. En septembre, Klépierre a émis une obligation verte de 500 MEUR sur 12 ans, la plus longue pour une SIIC européenne depuis 2022.
Enfin, le groupe conserve son leadership en matière de durabilité, se classant pour la deuxième année consécutive n°1 du GRESB parmi les foncières européennes cotées, avec un score de 95/100 et une note de cinq étoiles.
