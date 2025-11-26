Reuters Sustainable Finance Newsletter - Le contrôleur sortant de New York prend une décision importante en matière d'investissement dans le domaine du climat

Depuis avril , les spécialistes de la finance durable et les investisseurs se demandent si le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, décidera si BlackRock et d'autres grandes sociétés de gestion de fonds ont fait suffisamment d'efforts en matière de climat pour justifier leur maintien en tant que gestionnaires des fonds de pension de la ville. Vous pouvez lire la réponse de Lander dans l'article principal de cette semaine ci-dessous - comme la plupart des bonnes histoires politiques, celle-ci ne concerne que l'argent et ne règle rien. Son action passe le relais à son successeur et à d'autres responsables, dont le maire élu de New York, Zohran Mamdani.

J'ai également inclus des liens vers notre couverture de l'impact des droits de douane sur les prix et les achats du vendredi noir, ainsi que de la participation des entreprises à la conférence sur le climat COP30, entre autres. Enfin, en cette période de Thanksgiving aux États-Unis, je tiens à vous remercier de votre fidélité à la Reuters Sustainable Finance Newsletter, dont la rédaction est un véritable plaisir.

La pression exercée par le contrôleur de la ville de New York pour abandonner BlackRock constitue un test pour Mamdani

Lander exhorte les responsables du fonds de pension de la ville à lancer un nouvel appel d'offres pour 42,3 milliards de dollars gérés par BlackRock BLK.N , en invoquant des préoccupations climatiques. Il s'agit de la première mesure importante prise par un démocrate pour contrer les pressions exercées sur les sociétés financières par les alliés républicains de l'industrie des combustibles fossiles.

Le mandat de Lander s'achève le 31 décembre, mais sa recommandation, annoncée mercredi, pourrait mettre le nouveau maire sur la sellette lorsqu'il prendra ses fonctions dans environ cinq semaines. BlackRock a indiqué qu'elle essaierait de conserver ses activités, et les personnes nommées par Mamdani occuperont des postes qui ont une certaine influence sur les conseils de pension qui décident où investir les fonds de retraite de quelque 800 000 employés actuels et anciens de la ville.

Vous pouvez lire ce que cela signifie pour BlackRock, Mamdani et d'autres personnes comme le successeur de Lander, Mark Levine, en cliquant ici .

Nouvelles de l'entreprise Afin de limiter les pertes de ventes, moins d'entreprises mondiales ont annoncé des hausses de prix au troisième trimestre par rapport au début de l'année, selon une analyse Reuters des déclarations des entreprises et des appels de résultats .

Dans le même temps, les acheteurs américains sont susceptibles de trouver moins de bonnes affaires auprès des détaillants frappés par les droits de douane le jour du Black Friday, bien qu'une foule record soit attendue pour ce qui est traditionnellement une grande journée de shopping après Thanksgiving.

Michael Burry, l'un des investisseurs décrits dans le best-seller "The Big Short", a lancé une lettre d'information sur Substack , s'en prenant à Nvidia NVDA.O et comparant le boom actuel de l'IA à l'ère des dot-com des années 1990 .

Sur mon radar Le gestionnaire d'immobilier commercial et d'investissement JLL

JLL.N a constaté que les réglementations municipales " accélèrent la transition de l'immobilier vers un avenir à faible émission de carbone et résilient au changement climatique." Par exemple, JLL a constaté que 41 % des gouvernements locaux ont mis en place des normes de performance applicables aux bâtiments.

Selon une nouvelle étude de l'organisation à but non lucratif 50/50 Women on Boards, qui s'appuie sur des données d'Equilar, les femmes n'ont obtenu que 23 % des nouveaux sièges au conseil d'administration des entreprises de la liste Russell 3000, soit le taux le plus bas depuis dix ans. Ces données confirment d'autres études montrant que les conseils d'administration diminuent leurs efforts en matière de diversité.

Les entreprises américaines restent préoccupées par le changement climatique, raison pour laquelle les entreprises du classement Fortune 100 ont envoyé 20 % de représentants supplémentaires au sommet COP30 par rapport à l'année dernière, malgré l'aigreur de l'administration Trump à l'égard des questions environnementales, comme le montre une analyse de mon collègue Simon Jessop .