REUTERS SUIVANT-Shari Redstone, ancienne présidente de Paramount, estime que l'accord conclu entre Trump et CBS est une "bonne décision"

Le magnat des médias Shari Redstone a déclaré mercredi que Paramount PSKY.O avait pris la "bonne décision" en acceptant de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump contre CBS au sujet d'une interview de "60 Minutes".

S'exprimant lors du sommet Reuters NEXT à New York, l'ancienne présidente de Paramount a déclaré qu'elle n'avait pas participé à la prise de décision proprement dite et qu'elle s'était récusée du conseil d'administration en raison de "l'apparence de conflit qui, nous le croyons vraiment, existait".

Le procès intenté à CBS alléguait que la chaîne avait édité de manière trompeuse une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris diffusée dans le cadre de son émission d'information "60 minutes", dans le but de "faire pencher la balance en faveur du parti démocrate" lors de l'élection.

L'accord a suscité des critiques selon lesquelles Paramount avait en fait acheté l'approbation réglementaire pour sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media, qui a reçu le feu vert de la Commission fédérale des communications peu de temps après.

Redstone s'est séparée de Paramount lorsque la société a achevé sa fusion, mettant ainsi fin à la participation majoritaire de sa famille dans la société de médias, qui durait depuis des décennies. Elle a fait son premier pas depuis son départ de Paramount en investissant dans le studio israélien Sipur et en est devenue la présidente.

La consolidation des médias est en train de remodeler fondamentalement l'industrie du divertissement. Elle réduit le nombre de studios indépendants et crée de grandes entreprises intégrées qui sont en mesure de dominer la distribution dans les salles de cinéma et la diffusion en continu, alors qu'elles sont en concurrence avec les grandes entreprises technologiques mieux financées.

Récemment, Warner Bros Discovery WBD.O s'est mis en vente et accepte actuellement des offres d'au moins trois acteurs majeurs: Paramount Skydance, Netflix NFLX.O et Comcast

CMCSA.O .

Redstone a déclaré que le secteur des médias continuerait à se consolider, ajoutant qu'elle ne savait pas qui finirait par acquérir Warner Bros Discovery.

La tendance à la consolidation a suscité des inquiétudes parmi les analystes quant à son impact sur les salles de cinéma, alors que le box-office mondial s'efforce de retrouver ses niveaux d'avant la pandémie tout en étant en concurrence avec des habitudes de diffusion en continu bien ancrées qui ont changé la manière dont le public consomme le contenu.

Selon Comscore, le box-office national a collecté 7,8 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre 11 milliards de dollars en 2019.

"Il s'agit davantage du streaming, de la qualité des cinémas à domicile et de l'évolution des habitudes des consommateurs", a déclaré Redstone, ajoutant que le public ne gravite que vers les superproductions dans les salles de cinéma.

Selon Paul Dergarabedian, responsable des tendances du marché chez Comscore, les gains depuis le début de l'année pour le box-office national par rapport à 2024 ne représentent qu'un maigre 1 %.

"L'industrie devra encore engranger 1,2 milliard de dollars jusqu'au 31 décembre pour atteindre le seuil des 9 milliards de dollars de recettes nationales annuelles", a déclaré Dergarabedian.

