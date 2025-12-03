 Aller au contenu principal
REUTERS SUIVANT-Selon un cadre de Barclays, les cinq plus grandes entreprises technologiques pourraient avoir besoin de 100 milliards de dollars de financement l'année prochaine
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 20:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les besoins de financement des cinq plus grandes entreprises technologiques américaines pourraient atteindre près de 100 milliards de dollars en 2026, a déclaré mercredi Meghan Graper, responsable mondiale des marchés de capitaux de la dette chez Barclays, lors d'un panel Reuters NEXT.

Les grandes entreprises technologiques se tournent agressivement vers les marchés de la dette dans leur course à la construction de centres de données prêts pour l'IA, un changement pour les entreprises de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur les liquidités pour financer leurs investissements.

Depuis septembre, l'émission d'obligations publiques par quatre des principales sociétés de plateformes d'informatique en nuage et d'IA connues sous le nom d'"hyperscalers" a atteint près de 90 milliards de dollars.

