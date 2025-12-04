REUTERS SUIVANT-Les projets miniers américains cherchent à obtenir davantage de soutien de la part de Washington pour concurrencer la Chine

Washington doit accélérer l'octroi de permis et de financements pour les projets visant à compenser l'emprise de la Chine sur l'approvisionnement mondial en minéraux utilisés pour construire des appareils électroniques, des armes et toute une série d'autres biens, ont déclaré jeudi trois dirigeants américains du secteur de l'exploitation minière et du raffinage.

"Nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire et, à ce stade, cela nécessite une intervention massive du gouvernement américain", a déclaré KaLeigh Long, directrice générale de la société privée Westwin Elements.

