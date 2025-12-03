REUTERS SUIVANT-Les investissements dans l'IA et les fusions-acquisitions devraient accroître les besoins de financement des entreprises l'année prochaine

(Envoi aux abonnés supplémentaires) par Tatiana Bautzer et Saeed Azhar

Les investissements des grandes entreprises technologiques dans l'intelligence artificielle et l'intensification des fusions-acquisitions augmenteront le volume des émissions de dette des entreprises de bonne qualité l'année prochaine, ont déclaré mercredi des dirigeants de banques lors d'un panel de la conférence Reuters NEXT à New York.

Les besoins de financement des cinq premières entreprises technologiques américaines pourraient atteindre près de 100 milliards de dollars en 2026, a déclaré Meghan Graper, responsable mondial des marchés de capitaux de la dette chez Barclays BARC.L . Les grandes entreprises technologiques se tournent agressivement vers les marchés de la dette dans leur course à la construction de centres de données prêts pour l'IA, un changement pour les entreprises de la Silicon Valley qui s'appuient généralement sur les liquidités pour financer les investissements.

Depuis septembre, l'émission d'obligations publiques par quatre des principales sociétés de plateformes d'informatique en nuage et d'IA connues sous le nom d'"hyperscalers" a atteint près de 90 milliards de dollars.

CARNET DE COMMANDES DES FUSIONS ET ACQUISITIONS

L'important carnet de commandes des opérations de fusion et d'acquisition susceptibles d'avoir besoin d'un financement sera également un facteur important dans l'augmentation du volume d'émission. À l'heure actuelle, 175 milliards de dollars de transactions de fusion et d'acquisition ont été annoncés par des entreprises de premier ordre, soit plus du double des 75 milliards de dollars de l'année dernière.

Anish Shah, responsable mondial des marchés des capitaux d'emprunt chez Morgan Stanley, s'attend à une augmentation de l'activité des sociétés de capital-investissement, ou sponsors. "Le grand catalyseur est que les sponsors ont beaucoup plus confiance pour mettre des actifs sur le marché s'ils savent qu'ils peuvent gérer une double voie crédible et que l'introduction en bourse est en fait une alternative viable. Notre carnet de commandes d'introductions en bourse pour les sponsors a atteint un niveau record après la COVID", a-t-il déclaré.

M. Shah est également optimiste quant à l'augmentation du volume des opérations de fusion et d'acquisition de grandes entreprises l'année prochaine.

Les dirigeants ont déclaré que les investisseurs ne s'inquiètent pas du potentiel de financement circulaire des grandes entreprises de technologie et d'intelligence artificielle, telles qu'OpenAI. "Si vous regardez ce que nous finançons, le crédit adosse des actifs existants; ils sont au milieu du désert quelque part", a déclaré Marc Baigneres, co-responsable mondial du financement de qualité de JPMorgan Chase JPM.N , en faisant référence aux centres de données.

Selon M. Shah, les entreprises qui émettent des emprunts ont des flux de trésorerie très diversifiés. "Leurs investissements représentent individuellement de très petites composantes de leurs activités globales. Je ne pense pas qu'il y ait de risque systémique", a-t-il ajouté.