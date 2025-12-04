 Aller au contenu principal
REUTERS SUIVANT-Les directeurs généraux considèrent que les jeunes consommateurs sont le moteur de la croissance dans un contexte de tarifs douaniers et d'évolution de l'IA
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Susan Heavey et Jessica DiNapoli

Les jeunes consommateurs contribuent à la croissance de certains produits de consommation malgré la hausse des prix due aux tarifs douaniers et à d'autres vents contraires économiques, tandis que l'intelligence artificielle stimule l'efficacité et les marges, ont déclaré plusieurs directeurs généraux à Reuters jeudi.

S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT à New York, le codirecteur général de Warby Parker WRBY.N , Neil Blumenthal, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le fabricant de lunettes termine l'année 2025 plus rentable que prévu, tandis que la directrice générale de Tapestry TPR.N , Joanne Crevoiserat, a déclaré que le fabricant de sacs à main Coach enregistrait une croissance dans tous les segments de revenus et dans la classe moyenne en Chine.

Mme Crevoiserat a déclaré que les jeunes consommateurs remettaient à plus tard les achats importants, comme l'achat d'une maison, mais continuaient à acheter des sacs à main et des accessoires.

La directrice générale de The Honest Company HNST.O , Carla Vernón, a déclaré que, malgré les politiques tarifaires de l'administration Trump, elle a mis en place une équipe de "tacleurs de tarifs" visant à être en mesure d'assurer la croissance sans stratégie de prix extrême pour aider à atténuer les problèmes de coûts. Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez la couverture complète ici .

