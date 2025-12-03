REUTERS SUIVANT-Le directeur général de Charles Schwab ouvert à d'autres fusions-acquisitions après un achat de 660 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires sur les transactions du quatrième trimestre et les demandes des clients aux paragraphes 7 à 10) par Saeed Azhar et Lananh Nguyen

Le directeur général de Charles Schwab SCHW.N , Rick Wurster, a déclaré mercredi que la société chercherait à réaliser d'autres acquisitions et qu'elle était confiante dans sa capacité à bien intégrer les entreprises.

"Les fusions-acquisitions seront un aspect que nous surveillerons de près", a-t-il déclaré lors d'une interview à la conférence Reuters Next à New York.

"Si nous pouvons ajouter une capacité qui intéresse nos clients, cela ajoutera une valeur énorme à la société compte tenu de la taille de notre base d'actifs et de notre base de clients."

Interrogé sur les acquisitions de sociétés de crypto-monnaies, Rick Wurster a déclaré: "Si la bonne opportunité se présentait au bon prix, nous l'envisagerions certainement." Schwab a annoncé le mois dernier qu'il achèterait la plate-forme d'actions privées Forge Global pour 660 millions de dollars afin de capitaliser sur la demande en croissance rapide des investisseurs pour l'accès aux entreprises pré-IPO.

La maison de courtage vise à offrir des opérations de crypto au comptant dans la première moitié de 2026, a déclaré Rick Wurster, ajoutant qu'elle testera les produits avec les employés et ensuite un petit groupe de clients avant de l'ouvrir à tous les investisseurs.

Rick Wurster a déclaré que la moyenne quotidienne des transactions de l'entreprise était plus élevée au quatrième trimestre qu'elle ne l'était le reste de l'année.

Il a ajouté que les soldes des clients ont augmenté au-delà de ce qu'ils auraient pu espérer dans le sillage des gains du marché.

L'indice S&P 500 .SPX a progressé de 16,5 % cette année, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a augmenté d'environ 21 % depuis le début de l'année.

"Beaucoup de nos clients nous demandent comment protéger leur patrimoine", a déclaré Rick Wurster. Le bénéfice de la société de courtage a dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à l'augmentation record des actifs de ses clients et à la montée en flèche des revenus de transactions, comme elle l'a indiqué en octobre.

Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .