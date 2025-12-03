REUTERS SUIVANT-Le coresponsable de la banque d'investissement de Morgan Stanley, Mo Assomull, s'attend à une augmentation des fusions et acquisitions dans le secteur financier

Morgan Stanley MS.N prévoit pour l'année prochaine un nombre important de transactions dans tous les secteurs, y compris des fusions-acquisitions et des introductions en bourse, a déclaré Mo Assomull, coresponsable de la banque d'investissement, lors d'une table ronde Reuters Next mercredi.

Mo Assomull a indiqué que l'augmentation de la demande d'introductions en bourse a rendu plus fréquentes les transactions à double voie, dans lesquelles la société vise une vente ou une cotation en bourse.