REUTERS SUIVANT-La nouvelle entreprise médiatique de Shari Redstone correspond à sa passion de raconter des histoires authentiques sur Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

La sortie de Shari Redstone du monde des médias a été résolument brève.

Un mois après la vente de la participation familiale dans Paramount Global, Shari Redstone a été nommée en septembre présidente de la société israélienne de divertissement Sipur, dont les projets correspondent à la passion de la magnat des médias pour les histoires qui décrivent Israël de manière authentique. "Il y a un aspect d'Israël que les gens ne connaissent pas", a déclaré M. Redstone lors de la conférence Reuters NEXT à New York mercredi. mon père disait toujours: "Le contenu est roi" Je dis toujours que le contenu crée des conversations qui mènent au changement"

Le père de M. Redstone, le magnat milliardaire des médias Sumner Redstone, est décédé à l'âge de 97 ans en 2020.

Shari Redstone a déclaré que le studio l'avait initialement contactée en tant que "dernière étape" pour financer le documentaire "We Will Dance Again", qui traite de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre le festival de musique Nova, dans le sud d'Israël.

En s'impliquant dans le projet de film, Mme Redstone en est venue à considérer que la façon dont le studio racontait l'histoire correspondait aux efforts philanthropiques de la Redstone Family Foundation, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme par le biais de l'éducation.

Sipur est en mesure de puiser dans la communauté créative fertile d'Israël, développant une riche gamme de films et d'émissions de télévision, y compris la série Netflix NFLX.O "Bad Boy", et une comédie romantique israélienne, "Noa", mettant en vedette les stars de la pop Noa Kirel et Agustin Bernasconi.

La société, dont le nom signifie "histoire" en hébreu, a développé un modèle commercial consistant à produire des émissions à budget modeste, financées en partenariat avec des bailleurs de fonds internationaux.

"En dépit du fait que les gens veulent en quelque sorte boycotter le contenu israélien (), je crois en fait que la diffusion de ce contenu peut mener à des conversations", a déclaré M. Redstone. "Il peut rapprocher les gens Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .