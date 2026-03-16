REUTERS SUIVANT-La directrice générale de Genentech déclare viser des médicaments contre l'obésité tolérables et abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Genentech veut constituer un portefeuille de traitements de l'obésité pour les besoins non satisfaits

* L'antigrippal Xofluza fera partie du prochain groupe de médicaments du TrumpRx

* La directrice générale espère "une période de plus grande prévisibilité" dans les politiques de santé américaines

(Ajout de détails et de citations aux paragraphes 6, 11-17) par Michele Gershberg et Michael Erman

La directrice générale de l'unité Genentech de Roche, Ashley Magargee, a déclaré lundi que l'entreprise s'efforçait de constituer un portefeuille de médicaments contre l'obésité qui soient à la fois tolérables en termes d'effets secondaires et abordables.

"De nombreux patients abandonnent leur traitement pour diverses raisons", a déclaré Mme Magargee, lors de l'événement Reuters Pharma USA 2026 à Philadelphie, soulignant la nécessité d'un maintien du poids à long terme et de thérapies combinées pour les personnes qui ne répondent pas à un seul médicament.

"Comment non seulement mettre ces nouveaux médicaments à la disposition des patients, mais aussi comment obtenir un portefeuille de médicaments abordable pour traiter tous les besoins de la population de patients?" a-t-elle déclaré.

La demande de médicaments contre l'obésité est montée en flèche grâce aux médicaments injectables GLP-1 très efficaces de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly LLY.N . Les analystes prévoient que le marché de l'obésité ( ) vaudra environ 100 milliards de dollars en 2030. Des entreprises telles que Roche, Amgen et Pfizer travaillent toutes sur des pilules expérimentales qu'elles espèrent pouvoir conquérir des parts de marché.

Roche a acquis les droits sur le pétrelintide, un traitement expérimental de l'obésité mis au point par la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , dans le cadre d'un accord de collaboration et de licence d'une valeur maximale de 5,3 milliards de dollars signé l'année dernière. Genentech a également plusieurs autres candidats pour le traitement de l'obésité dans son pipeline.

Au cours de l'entretien, Magargee a également parlé des changements dans la politique de santé sous l'administration Trump, des efforts de Genentech pour offrir plus de médicaments directement aux consommateurs, et de la façon dont l'IA est sur le point de changer le processus de réglementation des médicaments.

LE MÉDICAMENT CONTRE LA GRIPPE SERA LE PROCHAIN SUR LE TRUMPRX

L'antigrippal Xofluza de Roche figurera sur le site TrumpRx.gov du gouvernement américain lorsque l'administration y lancera la prochaine tranche de médicaments, a-t-elle déclaré. Ce site dirige les patients vers les sites des entreprises pharmaceutiques qui s'adressent directement aux consommateurs.

Xofluza est désormais disponible directement auprès de fournisseurs tiers au prix de 50 dollars pour les clients qui paient comptant, un canal de distribution que l'entreprise considère comme adapté aux médicaments par voie orale plutôt qu'aux médicaments administrés par un médecin.

"Nous sommes certainement en train d'expérimenter et de faire passer beaucoup plus de produits par ce canal que nous ne l'avons jamais fait", a déclaré Mme Magargee.

Genentech est l'un des 16 fabricants mondiaux de médicaments qui ont conclu des accords avec le président américain Donald Trump pour réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement et pour les payeurs en espèces américains en échange d'un allègement tarifaire du gouvernement fédéral. Pour ce qui est de l'avenir, Mme Magargee a déclaré qu'il était difficile de prédire les projets de l'administration Trump pour l'industrie pharmaceutique après une année de changements politiques rapides.

"Espérons que nous assisterons à une période où il y aura plus de prévisibilité", a-t-elle déclaré, soulignant l'accord qui exempte l'entreprise des droits de douane pendant trois ans et qui lui permettra d'accroître ses investissements manufacturiers aux États-Unis. Mme Magargee a souligné le rôle des gestionnaires de prestations pharmaceutiques, qui négocient les prix des médicaments pour le compte des assureurs et des employeurs, dans la hausse des coûts aux États-Unis. Elle a indiqué que Genentech avait établi sa propre liste de médicaments couverts pour ses employés, ce qui leur permet de payer moins cher des médicaments dont l'efficacité est mieux démontrée. L'entreprise prévoit d'économiser 70 millions de dollars au cours des prochaines années sur le coût des médicaments pour ses employés grâce à ce nouveau modèle, a-t-elle déclaré.

UTILISER L'IA POUR AMÉLIORER LES EXAMENS DE LA FDA

Selon Mme Magargee, le processus d'examen des médicaments par la FDA est l'un des aspects du développement des médicaments qui, selon elle, peut être accéléré par l'IA et d'autres développements technologiques.

"Il y a tellement de choses autour des soumissions qui sont statiques, avec une horloge qui démarre et qui s'arrête", a-t-elle déclaré. "Nous pourrions créer des environnements de données beaucoup plus dynamiques entre les promoteurs et la FDA."

Mme Magargee estime que l'autorité de réglementation est consciente des problèmes et qu'elle s'efforce de moderniser et de numériser le processus.