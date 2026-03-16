REUTERS SUIVANT-La directrice générale de Genentech déclare que son médicament contre la grippe est destiné à TrumpRx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ashley Magargee, directrice générale de l'unité Genentech de Roche ROG.S , a déclaré lundi que l'antigrippal Xofluza de l'entreprise figurera sur le site Web TrumpRx.gov du gouvernement lorsque l'administration lancera la prochaine tranche de médicaments sur ce site.

Le médicament est maintenant disponible directement pour les patients sur son propre site Web, pour les patients payant 50 dollars en espèces, un canal de distribution que la société considère comme adapté aux médicaments oraux plutôt qu'aux médicaments assistés par un médecin.

"Nous sommes certainement en train d'expérimenter et de faire passer beaucoup plus de produits par ce canal que nous ne l'avons jamais fait", a déclaré Mme Magargee, lors de l'événement Reuters Pharma USA 2026 qui s'est tenu à Philadelphie.