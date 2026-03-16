 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

REUTERS SUIVANT-La directrice générale de Genentech déclare que son médicament contre la grippe est destiné à TrumpRx
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ashley Magargee, directrice générale de l'unité Genentech de Roche ROG.S , a déclaré lundi que l'antigrippal Xofluza de l'entreprise figurera sur le site Web TrumpRx.gov du gouvernement lorsque l'administration lancera la prochaine tranche de médicaments sur ce site.

Le médicament est maintenant disponible directement pour les patients sur son propre site Web, pour les patients payant 50 dollars en espèces, un canal de distribution que la société considère comme adapté aux médicaments oraux plutôt qu'aux médicaments assistés par un médecin.

"Nous sommes certainement en train d'expérimenter et de faire passer beaucoup plus de produits par ce canal que nous ne l'avons jamais fait", a déclaré Mme Magargee, lors de l'événement Reuters Pharma USA 2026 qui s'est tenu à Philadelphie.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
321,800 CHF Swiss EBS Stocks +0,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank