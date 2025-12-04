REUTERS SUIVANT-La direction de NBC soutient les émissions de fin de soirée dans le contexte des attaques de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte, citations des paragraphes 2 à 5) par Dawn Chmielewski

Le réseau de diffusion NBC continuera à soutenir ses émissions comiques de fin de soirée qui ont été attaquées par le président américain Donald Trump , a déclaré Pearlena Igbokwe, présidente de NBCUniversal Studios, lors de la conférence Reuters NEXT jeudi.

Donald Trump a demandé le renvoi de Seth Meyers de l'émission "Late Night with Seth Meyers" et a critiqué l'animateur du "Tonight Show" Jimmy Fallon.

NBC, une unité de Comcast CMCSA.O , a été la première à proposer le format Late Night et a produit des émissions comiques de fin de soirée pendant 75 ans, à travers plusieurs administrations présidentielles.

"La raison de son succès est qu'il s'agit d'un commentateur qui n'épargne personne", a déclaré Pearlena Igbokwe. "Je pense que si nous voulons continuer à avoir du succès, nous devons continuer à faire exactement cela."

Elle a également déclaré que "d'une certaine manière, la fin de soirée n'a jamais été aussi pertinente", ajoutant "nous allons continuer à faire ce que nous avons fait avec beaucoup de succès."

