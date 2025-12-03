REUTERS SUIVANT-La Citizens Bank constate une bonne tenue des finances et des dépenses des consommateurs

(Ajout d'un commentaire d'un dirigeant de Barclays dans les paragraphes 5-6, contexte) par Saeed Azhar

Les finances des consommateurs américains restent globalement saines, même s'il y a quelques signes de stress pour les emprunteurs ayant des scores de crédit plus faibles, a déclaré mercredi Brendan Coughlin, président de Citizens Financial Group CFG.N .

"Je ne vois pas de signes macroéconomiques de stress", a déclaré M. Coughlin lors d'une table ronde à la conférence Reuters NEXT à New York. "Si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes dans les prêts à risque, mais ce n'est pas un segment suffisamment important pour avoir un impact macroéconomique".

La confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en novembre , les ménages s'inquiétant de l'emploi et de leur situation financière, probablement en partie à cause de la fermeture du gouvernement qui vient de s'achever.

Fitch Ratings a déclaré le mois dernier que le risque de crédit à la consommation augmentait, en particulier chez les emprunteurs à faible revenu confrontés à des taux d'intérêt élevés, à l'érosion de l'épargne et à la hausse du chômage.

Sean Murray, directeur des produits de Barclays U.S. Consumer Bank BARC.L , a déclaré à Reuters après la séance qu'il se sentait bien dans le domaine des cartes de crédit et des prêts à la consommation.

"De mon point de vue, je suis optimiste", a-t-il dit. M. Murray a déclaré que les dépenses ont continué à augmenter et que la saison des fêtes a été bonne.

Barclays est le neuvième émetteur de cartes de crédit aux États-Unis, avec 20 millions de clients, principalement grâce à des cartes cobrandées émises au nom de certaines des plus grandes marques américaines, telles que Gap et Microsoft Xbox, selon son site web.