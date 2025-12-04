REUTERS SUIVANT-Ferrovial envisage de nouvelles opportunités dans les aéroports américains, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un contexte supplémentaire sur le terminal JFK, les dépenses d'autoroute, ajoute une citation) par Doyinsola Oladipo

La société de construction espagnole Ferrovial FERF.AS voit d'autres opportunités d'investissement dans les aéroports à travers les Etats-Unis suite à la rénovation massive de son terminal à l'aéroport international John F. Kennedy de New York, a déclaré jeudi le directeur général Ignacio Madridejos.

S'exprimant lors de la conférence Reuters NEXT à New York, M. Madridejos a déclaré que la société d'infrastructure s'attendait à une croissance à long terme du transport aérien. La demande de voyages aux États-Unis s'est étiolée en 2025 en partie en raison de l'inflation et des préoccupations concernant les politiques du président Donald Trump en matière d'immigration et de commerce. Le nouveau terminal 1 de l'aéroport JFK a un coût de 9,5 milliards de dollars et devrait ouvrir en plusieurs phases à partir de 2026.

Madridejos a déclaré que malgré les perturbations des voyages à court terme, Ferrovial regardait les tendances à long terme. Il a déclaré que New York en particulier était une "destination tout à fait unique" avec plus de passagers qui y transitent, et que la société ne regrettait pas d'avoir financé une révision aussi massive.

Le chiffre d'affaires de la division autoroutes de Ferrovial a augmenté de 14 % pour atteindre 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2025, d'une année sur l'autre, grâce aux performances réalisées en Amérique du Nord. M. Madridejos a déclaré qu'il s'attendait à ce que les partenariats public-privé continuent d'être un pilier des dépenses d'infrastructure dans les décennies à venir, en particulier parce que de plus en plus d'Américains s'installent dans les villes. Regardez la retransmission en direct de la scène mondiale ici et lisez l'intégralité de la couverture ici .

(1 $ = 0,8579 euro)