Reuters remporte deux prix Pulitzer dans les catégories « journalisme national » et « journalisme spécialisé »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les lauréats et les finalistes de Reuters, paragraphes 1 à 3 et 11) par Joseph Ax

Reuters a remporté deux prix Pulitzer lundi, l'un dans la catégorie « Reportage national » pour ses articles sur la campagne de représailles politiques menée par le président américain Donald Trump, et un second dans la catégorie « Reportage spécialisé » pour ses enquêtes révélant

comment le géant des réseaux sociaux Meta META.O a sciemment exposé ses utilisateurs, y compris des enfants, à des chatbots d'intelligence artificielle nuisibles et à des publicités frauduleuses.

Parmi les autres lauréats figuraient le Washington Post, qui a remporté le prestigieux prix du service public pour ses reportages sur les coupes budgétaires massives de l'administration Trump dans les agences fédérales, et le New York Times, qui a remporté trois prix, dont celui du journalisme d'investigation pour ses enquêtes sur la manière dont Trump, sa famille et ses alliés ont tiré profit de la présidence.

Le prix du reportage national , partagé par l'équipe de Reuters, notamment Ned Parker , Linda So, Peter Eisler et Mike Spector, récompense une série d'articles détaillant les efforts extraordinaires déployés par Trump pour utiliser les leviers du gouvernement afin de punir ses ennemis politiques.

Le travail de reportage spécialisé, rédigé par le journaliste d'investigation spécialisé dans les technologies Jeff Horwitz avec le correspondant en Chine Engen Tham, s'est appuyé sur des documents internes inédits ainsi que sur des techniques innovantes consistant à tester des comptes Facebook et Instagram pour dévoiler les secrets du modèle économique de Meta.

Horwitz a révélé comment les directives internes de Meta autorisaient explicitement ses chatbots IA à mener des conversations « sensuelles » avec des enfants. Un article connexe a détaillé comment un homme du New Jersey souffrant d’un handicap cognitif est décédé des suites de blessures subies lors d’une chute après s’être enfui de chez lui pour ce qu’il croyait être un rendez-vous romantique avec une jeune femme, à la suite d’une série de conversations avec un chatbot de Meta.

D'autres reportages ont démontré à quel point Meta tirait profit de la publicité illicite.

Dans un article, Horwitz a montré que le géant technologique inondait sciemment les utilisateurs de milliards de publicités frauduleuses chaque jour et en tirait environ 10 % de son chiffre d'affaires annuel, soit environ 16 milliards de dollars.

Horwitz et Tham ont ensuite détaillé le rôle crucial joué par les entreprises chinoises dans ce secteur. Un autre article a révélé la « stratégie mondiale » de Meta pour contourner les réglementations anti-arnaque efficaces à travers le monde.

Horwitz a eu recours à des techniques créatives pour établir certaines de ses conclusions clés. Dans un cas, il a créé un compte au nom d’un adolescent fictif de 14 ans afin de montrer l’impact de la décision de Meta de donner aux bots la capacité de se livrer à des jeux de rôle romantiques avec des mineurs. Pour un autre article, il a publié des publicités expérimentales sur Facebook et Instagram pour de faux systèmes de « enrichissement rapide ».

Ces reportages ont déclenché des enquêtes réglementaires et des poursuites judiciaires à travers le monde et ont incité Meta elle-même à réformer ses pratiques clés. En réponse au tollé suscité par la couverture médiatique des chatbots, Meta a immédiatement révisé ses directives en matière d’IA pour empêcher ses bots d’engager des conversations romantiques avec des enfants.

Reuters comptait également des finalistes dans deux autres catégories du prix Pulitzer. Une équipe de photographes figurait parmi les finalistes de la catégorie « photographie d’actualité » pour des clichés qui documentaient de manière saisissante la répression menée par l’administration Trump contre l’immigration à travers les États-Unis. D’autres journalistes étaient finalistes dans la catégorie « reportage illustré » pour un projet utilisant des techniques de roman graphique afin d’explorer les complexes frauduleux d’Asie, où des personnes étaient contraintes par des gangs criminels à travailler dans des opérations de fraude à grande échelle.

“Ces distinctions exceptionnelles reflètent le meilleur du journalisme de Reuters: un travail intrépide, approfondi et original qui demande des comptes aux institutions puissantes”, a déclaré Alessandra Galloni, rédactrice en chef de Reuters.

Les prix Pulitzer, créés par l'éditeur de journaux Joseph Pulitzer en 1917, sont considérés comme la plus haute distinction du journalisme américain. Les prix décernés cette année sont les 14e et 15e pour Reuters, dont huit pour le reportage et sept pour la photographie, tous remportés depuis 2008.