REUTERS NEXT--Un dirigeant de NBC affirme que la chaîne continuera à soutenir les émissions de fin de soirée

Le réseau de diffusion NBC continuera à soutenir ses émissions comiques de fin de soirée qui ont fait l'objet d'attaques de la part du président américain Donald Trump, a déclaré Pearlena Igbokwe, présidente de NBCUniversal Studios, lors de la conférence Reuters NEXT jeudi.