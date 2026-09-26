REUTERS NEXT-Le président de la FTC estime que les développeurs d'IA devraient être tenus responsables des agissements de leurs agents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ferguson préconise d'appliquer les lois existantes à l'IA

* La FTC va lancer une nouvelle étude sur la tarification personnalisée

* L'agence enquête sur la tarification personnalisée et la fraude publicitaire

(Ajout de commentaires supplémentaires de Ferguson, ainsi que du contexte sur la tarification personnalisée et la publicité frauduleuse, aux paragraphes 8 à 17)

par Jody Godoy

Le président de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, Andrew Ferguson, a déclaré vendredi qu’il s’opposerait à ce que les agents d’IA soient décrits comme des acteurs autonomes qui « échappent à tout contrôle » et agissent selon « leur propre volonté et leurs propres désirs », suggérant que ce sont les développeurs qui donnent des instructions à ces agents qui seraient responsables en cas de préjudice.

« Tant que j’occuperai le poste de président, je continuerai à m’opposer à cette anthropomorphisation de ces outils », a déclaré M. Ferguson lors de l’événement Reuters Momentum AI à Austin. « Si quelqu’un demande à un outil de faire quelque chose, et que l’outil s’exécute, je ne pense pas que nous dirions: “Oh, que faire de cet outil?” »

Les remarques de M. Ferguson ont mis en lumière les pistes que pourrait explorer l’administration Trump alors que se multiplient les incidents dans lesquels des tests d’IA dotée d’autonomie ont entraîné des accès non autorisés à des données d’entreprises ou gouvernementales .

Les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle ont parfois décrit ces systèmes comme agissant hors du contrôle humain, mais des examens ultérieurs des pistes d’audit ont montré que les systèmes exécutaient simplement les instructions qui leur avaient été données, a déclaré M. Ferguson.

Des incidents récents impliquant des agents d’IA accédant à des systèmes externes ont incité les gouvernements et les dirigeants du secteur à examiner si les mesures existantes en matière de surveillance et de cybersécurité sont suffisantes.

Les États-Unis devraient utiliser les outils juridiques existants, a déclaré M. Ferguson. Il a suggéré que le pouvoir dont dispose la FTC (Commission fédérale du commerce) de prendre des mesures à l’encontre des entreprises qui ne signalent pas les fuites de données pourrait également s’appliquer aux développeurs d’IA.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA TARIFICATION PERSONNALISÉE

La FTC s’apprête à demander aux entreprises en contact direct avec les consommateurs de lui fournir des données sur leur recours à la tarification personnalisée, a déclaré M. Ferguson, faisant référence aux entreprises qui utilisent les données individuelles des consommateurs, telles que leur localisation et leur historique de navigation sur Internet, pour fixer leurs prix. Cette pratique a suscité des critiques de la part des législateurs fédéraux et des États, soucieux de renforcer l’accessibilité financière aux États-Unis.

M. Ferguson a déclaré le mois dernier que la FTC n’hésiterait pas à faire respecter la loi dans ce domaine, en particulier lorsque les entreprises ne divulguent pas cette pratique. La FTC a déjà engagé des actions coercitives concernant la divulgation des tarifs personnalisés, a-t-il précisé.

« Nous sommes en train de tenter d’obtenir une étude de marché qui ira véritablement au cœur de la question, à savoir: certains commerçants, sur certains marchés, qui ont accès à d’énormes quantités de données, utilisent-ils ces données pour appliquer des prix différenciés à différentes personnes? », a-t-il déclaré.

À titre personnel, il s’est dit particulièrement préoccupé par le recours à cette pratique par les applications de livraison et de covoiturage, ainsi que par les compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes ont essuyé des critiques l’année dernière après qu’un dirigeant de Delta Air Lines DAL.N a laissé entendre que des outils d’IA étaient utilisés pour évaluer la disposition des clients à payer. Delta a depuis affirmé ne pas personnaliser ses tarifs en fonction des données individuelles, et un dirigeant d’American Airlines AAL.O a déclaré qu’une telle pratique nuirait à la confiance des clients.

Plus tôt cette année, une commission du Congrès américain a exigé des informations auprès d’Uber UBER.N , d’Instacart CART.O et d’autres entreprises afin de savoir si elles utilisaient les données clients pour fixer leurs prix. Les deux entreprises ont déclaré à l’époque qu’elles n’utilisaient pas d’informations personnelles pour fixer leurs prix.

La FTC demanderait des informations aux entreprises afin de publier une étude sur cette pratique. La prédécesseure de Ferguson, Lina Khan, avait lancé une étude similaire sur cette pratique, qu’elle qualifiait de « tarification par surveillance ». Cette étude portait sur les entreprises proposant des services de données et de conseil en matière de tarification, plutôt que sur les commerçants eux-mêmes.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE PUBLICITAIRE

La FTC a lancé jeudi un appel à la participation du public concernant un projet de réglementation visant à dissuader les entreprises technologiques telles que Meta Platforms META.O et Alphabet GOOGL.O (Google) d’autoriser des publicités frauduleuses ou trompeuses. Meta prévoyait que 10% de son chiffre d’affaires de 2024 proviendrait de publicités pour des escroqueries et des produits interdits, a rapporté Reuters l’année dernière.

La FTC mène actuellement des actions répressives liées aux publicités frauduleuses, a déclaré M. Ferguson. Ces enquêtes l’ont convaincu de la nécessité d’imposer des exigences réglementaires aux plateformes en ligne afin de lutter contre la fraude.

« Nous devons établir des règles extrêmement claires pour tous les acteurs de ce marché », a-t-il déclaré.