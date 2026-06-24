REUTERS NEXT-Le directeur général de Consolidated Edison affirme que les infrastructures du réseau électrique doivent être renforcées pour faire face à des vagues de chaleur plus longues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney et Pranav Mathur

Tim Cawley, directeur général de Consolidated Edison ED.N , s'est exprimé mardi lors du Forum mondial de l'énergie de Reuters à New York. Il a déclaré que le groupe devait renforcer certaines parties de son réseau électrique afin de résister à des vagues de chaleur plus longues et plus intenses, tout en évitant une refonte en profondeur du système.

Les entreprises de services publics américaines ont investi massivement dans la modernisation des réseaux électriques, confrontées à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante de la part des centres de données, grands consommateurs d’énergie.

• “Les vagues de chaleur longues et intenses usent nos équipements”, a déclaré M. Cawley. “Nous devons donc renforcer nos équipements pour faire face à ces situations”, a-t-il ajouté.

• M. Cawley a ajouté que New York n’avait pas besoin d’une refonte fondamentale de son réseau, mais qu’elle devrait mieux exploiter les panneaux solaires installés sur les toits, les batteries, la réponse à la demande et les données du réseau pour améliorer l’efficacité et maîtriser les coûts.

• Il a noté que, bien que Con Edison constate une augmentation de la demande émanant des centres de données, celle-ci s’élève à environ 60 mégawatts, contre les quelque 800 mégawatts cités par certains services publics, l’électrification des transports et du chauffage restant les principaux moteurs de la croissance de la charge.

• Il s’est également prononcé en faveur des énergies renouvelables à grande échelle détenues par les fournisseurs d’énergie, en particulier les projets situés dans le nord de l’État et reliés par des lignes de transport aux centres de demande du sud de l’État.

• M. Cawley a déclaré que l’intelligence artificielle et une meilleure visibilité en temps réel sur le réseau pourraient encore améliorer les opérations. Grâce à davantage de données issues des compteurs intelligents et de la télémétrie du réseau, l’entreprise peut optimiser la tension, réduire la consommation, diminuer les émissions et faire baisser les factures des clients tout en maintenant la fiabilité du réseau.