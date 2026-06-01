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REUTERS NEXT-Duke Energy explore des partenariats technologiques pour compenser les risques liés à l'expansion du nucléaire
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney et Sumit Saha

Duke Energy DUK.N , l'un des plus grands fournisseurs d'électricité des États-Unis, a déclaré lundi avoir discuté avec des hyperscalers de la possibilité de construire de nouvelles centrales nucléaires si les entreprises technologiques acceptaient d'assumer une partie du risque financier lié à la construction des réacteurs.

Duke, dont le siège se trouve en Caroline du Nord et qui dessert une grande partie du sud-est des États-Unis, a constaté une demande massive de la part d’entreprises construisant des centres de données très gourmands en énergie, qui font grimper la consommation d’électricité à des niveaux records dans tout le pays.

La compagnie d'électricité a évoqué la possibilité d'ajouter davantage d'énergie nucléaire à son parc, qui compte déjà le plus grand nombre de centrales nucléaires parmi tous les services publics réglementés du pays, afin de répondre à cette demande croissante, a déclaré Harry Sideris, directeur général de Duke, lors d'une interview accordée à Reuters NEXT Newsmaker .

La construction de centrales nucléaires est connue pour coûter plus cher et prendre plus de temps que prévu initialement, et les services publics d'électricité américains ont hésité à assumer seuls le risque lié à de nouvelles constructions.

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