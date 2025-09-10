Reuters Finance Durable - Vanguard fait face au défi de l'"apathie rationnelle", et quelques feuilles de thé sur le vote des salaires de Tesla

Je suis un adepte des programmes de vote par procuration mis en place par les grandes sociétés de gestion de fonds, telles que BlackRock, Vanguard et State Street, pour permettre à leurs clients d'influencer les votes par procuration lors des assemblées annuelles des entreprises.

Mais une nouvelle étude universitaire, qui s'appuie sur des données récentes de Vanguard, met en garde contre ces programmes et se demande s'il ne s'agit pas simplement d'un moyen agréable de renforcer le pouvoir des entreprises, alors que les voix des actionnaires se diffusent parmi un zillion d'influenceurs financiers en ligne - "finfluencers ", un nouveau terme que j'ai appris.

Vous pouvez lire mon point de vue dans la chronique de cette semaine, dont le lien figure ci-dessous. J'ai également fait le point sur la rémunération d'environ 1 000 milliards de dollars (!) que Tesla veut accorder à son directeur général Elon Musk, ainsi que sur la fin des plans de paiement des compagnies aériennes en cas de retard des vols.

Les investisseurs paresseux s'unissent! Vanguard relève le défi de l'"apathie rationnelle" Les réformateurs du vote des entreprises se heurtent toujours au même problème: tout est si compliqué pour l'investisseur individuel. Les réformateurs devraient peut-être faire attention à ce qu'ils souhaitent.

Si un émetteur américain typique d'actions publiques organise un vote sur 9 points lors de son assemblée annuelle, les actionnaires de fonds indiciels comme le Vanguard 500 VOO.P pourraient être confrontés à 4 500 décisions par an sur la manière de voter les points figurant sur les bulletins de vote par procuration lors des assemblées annuelles des entreprises. Qui pourrait analyser tout cela?

Un article à paraître, rédigé par un groupe de professeurs de droit et de commerce de Duke, de l'université de Floride et de Columbia, évoque le problème de l'"apathie rationnelle", c'est-à-dire l'idée que les actionnaires ne perdront pas leur temps à chercher comment exprimer des votes compliqués qui n'ont que peu d'impact.

Nouvelles des entreprises Les compagnies aériennes n'auront pas à payer les passagers pour les perturbations des vols aux États-Unis après que l'administration du président américain Donald Trump a abandonné son projet de le faire .

Trump, quant à lui, a déclaré que pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il était prêt à ajouter de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, ce qui, selon le négociant en énergie Gunvor, pourrait perturber les flux de brut .

Les banques multilatérales de développement ont déclaré avoir fourni un montant record de 137 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre le changement climatique l'année dernière, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2023. Les pays en développement sont prêts à demander plus d'aide pour payer les impacts du changement climatique lors du prochain cycle de négociations des Nations Unies sur le climat, au Brésil .

Le point sur Tesla Le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération sur dix ans pour le directeur général Elon Musk, qui pourrait valoir 1 000 milliards de dollars s'il atteint des objectifs ambitieux. La société TSLA.O affirme que le plan est conçu pour encourager le, euh, coloré directeur général. Ses détracteurs estiment qu'il ne correspond pas du tout à la situation de Tesla et notent que Musk détient déjà une participation importante dans le constructeur de voitures électriques.

Le prochain obstacle consiste à obtenir l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise, le 6 novembre. Les analystes et les investisseurs avec lesquels je me suis entretenu la semaine dernière m'ont dit qu'ils s'attendaient à ce que l'opération soit approuvée à l'adresse , compte tenu des antécédents des grands fonds.

Mais il faut s'attendre à des objections, notamment de la part de grands gestionnaires de fonds publics tels que le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander. Il m'a dit dans une interview mardi qu'il avait l'intention de parler avec d'autres investisseurs de la rémunération, qu'il a qualifiée de "scandaleuse"

Brad Lander et Michael Frerichs, trésorier de l'Illinois, ont critiqué le conseil d'administration de Tesla, estimant qu'il était trop indulgent à l'égard de Musk, en particulier après son travail prolongé de réduction de la main-d'œuvre fédérale pour Trump cette année. Michael Frerichs a déclaré: "Voilà un homme qui a presque certainement abandonné son poste de directeur général... cela aurait dû être un signal d'alarme pour son conseil d'administration, qui aurait dû lui dire: "Hé, où sont vos priorités?"

D'un autre côté, voici ce que m'a dit un représentant du Conseil d'administration de l'État de Floride: "Alors que nous continuons à examiner le plan proposé pour la prochaine réunion de Tesla, rien dans ce plan, d'après notre examen jusqu'à présent, ne nous amène à nous opposer à ce plan pour Musk."

Autre chose: la direction de Tesla a présenté sa propre proposition pour éliminer les exigences de vote à la supermajorité , ce qui faciliterait l'adoption de certaines réformes de la gouvernance d'entreprise. Mais le conseil d'administration n'a pas formulé de recommandation quant à la manière dont les investisseurs devraient voter sur la question.

Cela contrarie certains militants de la gouvernance, comme l'investisseur privé John Chevedden, qui a déposé un projet similaire sur le bulletin de vote. Selon lui, si Tesla souhaitait réellement faire adopter le changement, elle recommanderait de voter "pour" la mesure et exercerait un lobbying intense pour obtenir des votes. La position neutre "est scandaleuse, mais on s'attend à ce qu'elle le soit de la part de Tesla", a-t-il déclaré.

Tesla n'a pas répondu aux questions.