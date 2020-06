Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réunion du conseil de surveillance sur la direction de la marque VW Reuters • 08/06/2020 à 16:38









RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LA DIRECTION DE LA MARQUE VW FRANCFORT (Reuters) - Le conseil de surveillance du groupe Volkswagen tiendra ce lundi une réunion extraordinaire pour discuter de la direction de la principale marque du constructeur automobile allemand, a appris Reuters de sources proches du dossier. Cette réunion intervient alors que Volkswagen a entamé des négociations avec les syndicats sur de nouvelles mesures de réductions de coûts pour faire notamment face à l'impact de l'épidémie de coronavirus. Selon ces sources, le président du directoire Herbert Diess, qui veut restructurer en profondeur Volkswagen, pourrait renoncer à la direction de la marque VW mais conserver son poste à la tête du groupe. Sollicité, Volkswagen s'est abstenu de tout commentaire. Le groupe Volkswagen est le premier constructeur automobile au monde en termes de ventes et détient les marques VW, Scania, Porsche, Skoda et Audi. (Edward Taylor et Jan Schwartz; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

