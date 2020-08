Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réunion diplomatique à haut niveau entre Séoul et Pékin Reuters • 22/08/2020 à 05:34









SEOUL, 22 août (Reuters) - La Corée du Sud et la Chine ont entamé des discussions diplomatiques à haut niveau samedi lors de la première visite d'un haut représentant de Pékin depuis que l'épidémie de coronavirus est apparue en Chine en fin d'année dernière. Le nouveau conseiller à la sécurité nationale sud-coréen, Suh Hoon, s'est entretenu à Busan, dans le sud du pays, avec le chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi. Les deux représentants ont discuté de coopération face au coronavirus, des relations bilatérales et de la situation dans la péninsule coréenne, a indiqué Séoul. Ces discussions interviennent alors que la crise sanitaire a affecté les échanges bilatéraux et bloqué les négociations impliquant la Corée du Nord. (Heekyong Yang; version française Jean Terzian)

