Réunion de la BCE : pause estivale en vue

Vue extérieure du siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: BCE)

Par Bénédicte Kukla, Senior Investment Officer chez Indosuez Wealth Management

L'inflation dans la zone euro a atteint exactement l'objectif officiel de la BCE en juin 2025, s'établissant à 2% en glissement annuel, en hausse par rapport à 1,9 % en mai. L'inflation des services a accéléré à 3,3 %, contre 3,2 % en mai, tandis que la baisse des prix de l'énergie s'est atténuée, passant de -3,6 % à -2,6 %. L'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) est restée stable à 2,3 %, son plus bas niveau depuis janvier 2022, conformément aux attentes des marchés financiers.



Plusieurs facteurs laissent envisager une inflation modérée durable dans la région, notamment la vigueur de l'euro, qui a progressé de 1 % sur le mois et de 13 % depuis le début de l'année. Un autre facteur clé est le suivi des salaires par la BCE, qui indique une croissance des salaires de 1,7 % au quatrième trimestre 2025, contre 5,4 % au quatrième trimestre 2024. La BCE soutient de longue date que pour atteindre un objectif d'inflation de 2 %, une croissance des salaires d'environ 3 % serait nécessaire.



La présidente Christine Lagarde ayant déclaré que la BCE se trouve désormais dans une position « solide pour faire face à l'incertitude », les marchés anticipent une pause en juillet, suivie d'une éventuelle nouvelle baisse des taux en septembre. Nous estimons toujours que les données actuelles permettront aux partisans d'une politique monétaire plus accommodante (les "doves") de faire pression pour une réduction de 25 points de base du taux de dépôt en juillet, le ramenant ainsi à 1,75 %. De plus, les récentes tensions liées aux tarifs douaniers renforcent les arguments en faveur d'une baisse supplémentaire d'ici 2026, avec un objectif potentiel de 1,5 %.