Retrouvez le palmarès des grands prix de l'assemblée générale et de la mixité 2022

L'ensemble des lauréats des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité. (crédit : ICR)

La Cérémonie des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité s'est tenue au Cercle de l'Union Interalliée le mardi 5 juillet. Organisée en partenariat avec Mazars et avec les soutiens de Boursorama, Ethic, AEF et Séquences Clés Productions, elle a récompensé L'Oréal, la Française des Jeux, Schneider Electric et Michelin pour leurs pratiques remarquables observées lors de cette saison des AG 2022. Les Grands Prix ont notamment été remis en présence d'Yves Perrier, Président du Conseil d'administration d'Amundi, d'Hervé Hélias, PDG du Groupe Mazars et de Nicole Notat, Présidente du Jury des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité 2022.

A l'occasion de la présentation, le 5 juillet, du Bilan des AG 2022 : Un climat chaleureux dans un climat en surchauffe, Caroline de La Marnierre, Présidente et Fondatrice de l'Institut du Capitalisme Responsable, fait le constat que:« Les crises sociales, économiques, politiques et environnementales que nous traversons ont - cette année encore - résonné dons les AG. On retiendra tout particulièrement que 100% d'entre elles ont abordé le sujet du réchauffement climatique. En revanche, le portage de la valeur peine à percer. Moins d'une sur deux en parle. »

Nicole Notat, Présidente du Jury des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité rappelait en avril que :« En ces temps de crises à répétition, il est vraiment nécessaire que la raison d'être revienne sur le devant de la scène. Dans le bilan des AG 2022, on observe que 61,7 % des entreprises ont évoqué ou présenté leur raison d'être, qu'elle soit inscrite ou non dans les statuts, lors de cette saison des AG, contre 47,2 % en 2021. Cependant, si l'on ne peut que se réjouir de cette« normalisation» de la raison d'être, elle doit se traduire en engagements et objectifs d'actions faute de quoi sa crédibilité serait compromise. »

Enfin, Hervé Hélias, Président-Directeur Général de Mazars et partenaire des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité ajoute que:« Alors que l'Union européenne vient de statuer sur la mise en place d'un nouveau cadre de reporting extra-financier normalisé et digitalisé qui concernera environ 50.000 entreprises, il est important de noter que cela permettra dans un premier temps de flécher les 250 milliards d'euros de fonds de soutien de l'Union européenne en faveur des investissements verts mais surtout de nous rapprocher d'une finance plus durable, plus responsable. Ce qui limite aujourd'hui la finance responsable c'est le fait que l'information ESG reste très hétérogène, difficilement comparable et très couteuse à produire pour les entreprises.»

Retrouvez l'intégralite du communiqué de presse dans le PDF ci-dessous