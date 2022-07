Retraites : "On a besoin des séniors", assure le Medef, estimant que le patronat doit faire "de gros efforts" sur leur emploi

Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du Medef. ( AFP / ERIC PIERMONT )

"On a besoin des séniors pour pouvoir assurer des jobs, aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à pourvoir de toutes façons. Il y a des pénuries de main d'œuvre", a expliqué Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du Medef, sur BFM Business ce mercredi 6 juillet.

L'épineuse question des retraites est sur la table. Les syndicats sont vent debout contre la réforme proposée par Emmanuel Macron, qui ne bénéficie que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Selon le Medef, le patronat doit, de son côté, faire "de gros efforts" sur l'emploi des séniors.

"Une réforme qui ne tiendrait pas compte de la situation d'une certaine catégorie de travailleurs - qui sont par exemple fatigués, usés par des métiers qui sont durs, par la pénibilité -, ce serait idiot de faire une loi pour tout le monde. Je pense qu'il faut tenir compte des situations particulières de la pénibilité dans le travail", a d'abord estimé la vice-présidente et porte-parole du Medef, Dominique Carlac'h ce mercredi 6 juillet sur BFM Business.

"Des gens d'expérience"

"Mais il faut aussi tenir compte du modèle social que l'on veut. Est-ce qu'on veut que nous, génération des quinquas, ou nos enfants qui arrivent sur le marché du travail, aient une retraite ? La réponse est oui ! On ne veut pas baisser la pension de nos aînés, donc il faut trouver une solution où on va travailler peut-être un peu plus longtemps mais dans certaines catégories qui n'ont pas la pénibilité", a-t-elle poursuivi, notant que "côté patronal, il va falloir qu'on fasse de gros efforts sur une chose : l'emploi des séniors."

"On peut trouver des mesures grâce auxquelles on peut activer des mécanismes où on peut à la fois travailler et être en retraite - ça existe dans la loi mais on ne l'a pas assez promu. Les patrons seraient tout à fait d'accord d'avoir des gens d'expérience qui pourront transmettre aux plus jeunes du métier", a-t-elle enfin assuré.