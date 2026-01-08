 Aller au contenu principal
Retrait obligatoire sur les actions Cogelec le 21 janvier
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 16:07

L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Cogelec interviendra le 21 janvier 2026, au prix net de tout frais de 29 euros par action et portera sur 184 835 actions, soit 2,08% du capital et au plus 1,30% des droits de vote de la société.

Pour rappel, à l'issue de son OPAS visant les actions Cogelec, clôturée le 19 décembre 2025, Legrand France détenait 8 713 213 actions, soit 97,92% du capital et au moins 98,69% des droits de vote de ce spécialiste du contrôle d'accès pour le bâtiment.

L'initiateur a donc décidé de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées par les actionnaires minoritaires. La suspension de la cotation est maintenue dans l'attente de cette mise en oeuvre.

Valeurs associées

COGELEC
29,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

